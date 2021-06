Dentro gli ospedali 'fantasma'

Il reportage del gruppo fotografico 'Sfumature Castanesi' di Castano. 'Sanitary degradation': un progetto per raccontare le strutture sanitarie abbandonate.

Le immagini che raccontano il silenzio, il vuoto e l'abbandono che c'è oggi, ma anche quello che sono stati quei luoghi in passato. Un primo scatto, un secondo, ancora uno, da una parte il vecchio ospedale 'Santa Corona' di Garbagnate Milanese, quindi l'ex manicomio di Mombelli. Il reportage comincia da fuori, stradine e aree aperte, le attraversano una dopo l'altra i fotoamatori di 'Sfumature Castanesi' di Castano, poi è il momento di entrare. Si gira nelle varie stanze, le scale per raggiungere i singoli piani, le macchine fotografiche sempre in mano o al collo, pronte ad immortalare l'insieme oppure il singolo particolare e così è per diverso tempo e anche in più giornate. Le foto, alla fine, sono davvero tante, tra ambienti ormai e purtroppo in stato di degrado, mobili danneggiati e pure qualche vecchio macchinario deteriorato dal passare del tempo. Un vero e proprio mix di immagini, insomma, che, inevitabilmente, si mischiano con altrettante innumerevoli sensazioni. "Smarrimento, vuoto e silenzio - raccontano - Guardi ciò che ti sta attorno e, subito, la mente va a quello che hanno rappresentato le due realtà in tempi addietro e a come sono, invece, adesso. Ed è appunto questo che abbiamo voluto provare a testimoniare. Un progetto che è nato all'inizio della pandemia, per raccontare alla gente come ci siano ospedali, purtroppo, abbandonati e che, in un momento tanto difficile come quello dell'emergenza Covid-19, se avessero avuto negli anni interventi di manutenzione, avrebbero potuto essere un valido supporto durante la lunga battaglia contro il virus. C'è, pertanto, grande amarezza nel vedere strutture simili diventate terra di nessuno e di vandali".

"SILENZIO E VUOTO: LUOGHI ORMAI TERRA DI NESSUNO E DI VANDALI"



