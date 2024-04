Biblioteca di Mazzafame: 185 nuovi utenti in un anno

Una biblioteca che intercetta soprattutto bambini e famiglie: dopo un anno di attività, che ha registrato 185 nuovi iscritti (106 femmine e 79 maschi) al servizio bibliotecario nella fascia under 14.

Una biblioteca che intercetta soprattutto bambini e famiglie: dopo un anno di attività, che ha registrato 185 nuovi iscritti (106 femmine e 79 maschi) al servizio bibliotecario nella fascia under 14, è questo il dato che restituisce l’identikit dell’utenza della sede della biblioteca a Mazzafame, inaugurata sabato 1 aprile 2023. A comporre il totale dei nuovi tesserati legnanesi nella sede della biblioteca di Mazzafame, 255, sono le 70 persone over 14, dove prevalgono nettamente le donne, 52, sugli uomini, 18. Venendo al numero dei prestiti effettuati, questi, al 31 marzo 2024, si sono attestati sui 1.500.

"Quello dell’utenza della sede della biblioteca a Mazzafame è un dato che riflette una precisa scelta -spiega Guido Bragato, assessore alla Cultura: proporre attività che, in prevalenza, coinvolgano una fetta di popolazione complementare a quella cui si rivolgono le iniziative del Centro civico Pertini che, in dieci anni, è diventato un forte punto di riferimento per giovani e adulti. La biblioteca, coinvolgendo con le sue proposte i più piccoli e le loro famiglie, consolida quello che, nel quartiere Mazzafame, sta diventando un vero e proprio “hub” di comunità. Attori fondamentali nello sviluppo delle attività del Pertini sono i bibliovolontari che, partendo dall’iniziativa nata nella sede centrale di via Cavour, “Nonni, mi leggete un libro”, hanno collaborato a sviluppare “Favole a colazione”, diventato l’appuntamento fisso del sabato mattina".

In numeri, l’attività dei primi dodici mesi della sede della biblioteca di Mazzafame, si può sintetizzare in:

130 iniziative svolte (eventi per bambini, visite didattiche, appuntamenti gioco per adulti e bambini, rassegna VibrArte, gruppi di lettura e laboratori)

500 cittadini coinvolti nelle iniziative (bambini, giovani, adulti)

45 biblioVOLONTARI coinvolti nelle iniziative (Progetti “Nonni mi leggete un libro?” e”Favole a colazione”)

La biblioteca ha collaborato, in una logica di rete, con le scuole e le realtà associative del quartiere: Centro di aggregazione giovanile, Centro Pertini il Salice, realtà della Casa del Volontariato e Ludoteca Altomilanese.

