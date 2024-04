Targa d’Oro e Gran Premio

Il ciclistmo targato U.S. Legnanese 1913 promette emozioni senza fine con un doppio appuntamento domenica 21 aprile.

Il ciclistmo targato U.S. Legnanese 1913 promette emozioni senza fine con un doppio appuntamento domenica 21 aprile. Teatro delle sfide sulle due route, la città di Legnano. La giornata si aprirà con la 104^ Targa d’Oro Città di Legnano – 6° Memorial Mauro Mezzanzanica, valida come Campionato Regionale Master FCI; a seguire, nel pomeriggio, l’azione si infiammerà con il 50° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni riservato alla categoria Allievi e valevole come Campionato Provinciale di Milano.

104^ Targa d’Oro Città di Legnano – 6° Memorial Mauro Mezzanzanica

Ai Master in corsa per la Targa d’Oro Città di Legnano l’onore di aprire le gare della giornata. Prima partenza alle 8.30 con gli atleti delle categorie M5, M6, M7, M8 e donne al via – quindi uomini con età compresa tra i 50 e i 79 anni, e tutte le donne iscritte; la seconda è invece fissata per le 10:30, quando si daranno del filo da torcere le categorie JMT, ELMT, M1, M2, M3 e M4 – quindi uomini di età 19-49 anni.

Valevole come prova unica del Campionato Regionale su Strada Master FCI, questa edizione della Targa d’Oro è la seconda tappa della terza edizione del Giro Provincie Lombarde Gianni Bugno 2024.

64 i km totali del percorso con partenza e arrivo in via Picasso a Legnano presso Ceriani Auto. Attraversati i comuni di Castellanza e Marnate, il peloton proseguirà alla volta di Gorla Minore dove, dalla rotonda Orsa, inizierà il circuito della Valle Olona: 18km circa da ripetersi tre volte; tre passaggi da Cislago, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e la prima salita con relativo GPM, Olgiate Olona, Gorla Minore e la salita Prospiano per arrivare al contagiri. Al termine del terzo e ultimo giro, i corridori prenderanno la direzione Legnano per tagliare il traguardo di via Picasso dove i vincitori di categoria e le maglie di Campione Regionale verranno decretati presso Ceriani Auto

50° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni

Nel pomeriggio prenderà il via il 50° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni inserito nel Campionato Provinciale Milano Allievi FCI.

Per i giovani atleti in gara, ritrovo alle 13:30 in via Picasso a Legnano e successivo trasferimento a velocità controllata alle 13:45 alla volta della rotonda dell’Orsa a Gorla Minore, il KM 0 dal quale verrà data la partenza ufficiale della gara alle 14:00.

Il percorso di 59,4km totali, ricalca fedelmente quello della mattinata: un anello di circa 18km da ripetersi tre volte attraverso i comuni della Valle Olona prima dello sprint finale verso Legnano dove si eleggerà il vincitore e il Campione Provinciale 2024.

Non resta che prepararsi a un’immancabile domenica all’insegna della passione per la bicicletta e dell’emozione sportiva.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla gara, visitate il sito ufficiale della U.S. Legnanese 1913 www.uslegnanese.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!