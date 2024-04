Sono iniziate venerdì 5 aprile le prime attività del progetto “SENTIERI – Comunità in cammino”, promosso dal Comune di Arluno e coordinato dall’Impresa Sociale Stripes in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Sono iniziate venerdì 5 aprile le prime attività del progetto “SENTIERI – Comunità in cammino”, promosso dal Comune di Arluno e coordinato dall’Impresa Sociale Stripes in collaborazione con diverse realtà del territorio (Il Circolino, CIEF, UTE, AUSER, Centro Anziani e Geode), che si rivolge principalmente ai cittadini con più di sessantacinque anni residenti nel territorio arlunese e alle persone in situazione di disabilità. Il progetto, dopo una prima fase di mappatura e coinvolgimento delle realtà territoriali, è ora pronto per presentarsi alla cittadinanza ed entrare nel vivo delle attività come “Benessere… a colazione”, che prevede proposte di benessere fisico e mentale dedicate alla popolazione over 65 al fine di migliorare la qualità della vita delle persone. “SENTIERI – Comunità in cammino”, infatti, è un progetto di welfare di comunità che si propone di favorire la creazione di legami sociali, di migliorare il benessere collettivo e di promuovere la partecipazione della cittadinanza ad attività ricreative, culturali, formative e motorie. Nello specifico, le attività che verranno proposte alla popolazione nel prossimo anno e mezzo, saranno molteplici e diversificate: gruppi di incontro e di socializzazione, laboratori di apprendimento, attività sportive e ricreative ed eventi culturali e di sensibilizzazione. Tutte le attività saranno realizzate in stretta collaborazione con le diverse realtà associative del territorio che - insieme all’Amministrazione comunale, ai community manager e agli educatori di Stripes Coop - hanno scelto di partecipare attivamente al progetto. Come racconta anche il titolo “SENTIERI – Comunità in cammino”, il fulcro di tutto sarà infatti l’intera comunità che si è attivata per la pianificazione e realizzazione di iniziative a supporto degli anziani, anche con l’intento di valorizzarne il ruolo nella comunità che abitano contribuendo a creare una rete inclusiva, in particolare per quelli che sono a rischio d’isolamento sociale. “Siamo davvero entusiasti di avviare questo nuovo progetto di prossimità e comunità che crediamo possa fare la differenza nella nostra comunità. “SENTIERI – Comunità in cammino” è un investimento nel futuro di Arluno e siamo fiduciosi che porterà benefici a tutta la cittadinanza, oltre che hai destinatari diretti"- Dafne Guida, Presidente Stripes Coop “L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Arluno crede molto nell’implementazione del progetto “SENTIERI – Comunità in cammino”, quale progetto di welfare di comunità in una logica trasformativa, con un approccio di sistema innovativo non solo nella modalità diì risposta ai bisogni del territorio, ma anche nel ricomporre le risorse e ripensare le governance territoriali” – dichiara la responsabile dei Servizi Sociali, Laura Stefanetti – “L’obiettivo del progetto, infatti, non è solo quello di ideare ed organizzare iniziative, eventi ed interventi specifici ma anche quello di facilitare e sostenere approcci e processi collaborativi, con la promozione dell’organizzazione comunitaria intorno ai bisogni delle persone anziane, la collaborazione dei tanti attori sociali del territorio, il coinvolgimento attivo e la partecipazione alla realizzazione progettuale degli stessi destinatari”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!