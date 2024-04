Un'altra riforestazione

A Inveruno è partita la riforestazione di un altro lotto di terreno: è quello di circa 12 mila mq tra Via Kennedy e Via Ligabue.

A Inveruno è partita la riforestazione di un altro lotto di terreno: è quello di circa 12 mila mq tra Via Kennedy e Via Ligabue. “Una piantumazione che fa parte del progetto europeo Superba, che prevede fondi destinati a migliorare la gestione di aree boschive già esistenti o alla creazione di aree boschive nuove – spiega l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Maria Zanzottera – Sono 12 i Paesi coinvolti. In Italia per gestire le risorse sono coinvolte realtà come Parco Nord Milano, ForestaMi, l’Università di Milano e l’Università del Molise gestione risorse”. 10 gli ettari di riforestazione, con 5 Comuni coinvolti: Legnano, Vittuone, Busto Garolfo, Villa Cortese e Inveruno. “Da noi, l’obiettivo è studiare il corredo genetico delle piante, ovvero come reagiscono sementi di diversa provenienza alla piantumazione in un ambiente differente da quello solito. I semi proverranno dal Sud (Puglia, Basilicata, Calabria), dal Centro (Molise) e dalla Lombardia. Li stiamo piantando in tre lotti differenti, per valutare la resilienza della stessa specie”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!