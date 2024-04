LND, FIGC e UEFA: nuovo valore per lo sport

Valore sociale e valore economico: due parametri che misurano le società di calcio dilettantistico del nostro territorio strettamente legati.

Valore sociale e valore economico: due parametri che misurano le società di calcio dilettantistico del nostro territorio strettamente legati. ‘Nuova cultura sportiva’ è il programma che la LND Lombardia e il CRL FIGC stanno portando alle società per sviluppare le conoscenze e le competenze in termini di responsabilità e valore sociale. Il secondo incontro si è svolto lo scorso lunedì nella sede di via Pitteri con le società del distretto di Milano. Il presidente Pedrazzini ha fatto il punto sullo stato del programma: “Ho avuto molti incontri istituzionali in Regione: la Lombardia ci supporterà per intercettare i fondi di responsabilità sociale delle imprese e dirigerli verso il nostro calcio dilettantistico”. Ivo Licciardi, delegato di Legnano, ha condotto la serata per illustrare i valori fondanti del programma: “Il calcio dev’essere educativo, salutare e soprattutto divertente: è la FIGC stessa a dirlo, e noi lo ribadiamo fortemente. Il nostro programma riceverà anche il supporto della UEFA, concesso solo a noi e alla federazione inglese di Birmingham: lavoreremo insieme per raggiungere gli obiettivi dell’agenda ONU 2030. Siamo estremamente orgogliosi della fiducia che ci è stata accordata e puntiamo all’obiettivo con ancora più motivazione”.

