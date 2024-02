Gran Galà dello Sport

Sono stati oltre 50 i riconoscimenti consegnati alle società e agli sportivi originari di Busto Garolfo, che si sono distinto durante lo scorso anno.

Sono stati oltre 50 i riconoscimenti consegnati alle società e agli sportivi originari di Busto Garolfo, che si sono distinto durante lo scorso anno. L’evento è stato voluto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione la Consulta dello sport e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Star della serata Massimo Gadda, originario di Busto Garolfo, che a livello calcistico è forse l’espressione più importante che Busto Garolfo abbia avuto: ha militato in serie A e attualmente sta allenando il Ravenna in serie D.

