La semplicità del (e far) bene

Fin dal 2007, anno in cui, il 2 giugno di quell’anno, lanciammo nel territorio la testata giornalistica ‘Logos’, tra gli obiettivi e e gli impegni che ci siamo posti vi era quello di provare a raccontare il bello, le eccellenze, le particolarità del nostro territorio. In questo lungo percorso, ormai di quasi 18 anni, abbiamo sempre voluto aprirci e dialogare con realtà che condividevano con noi questa visione positiva e propositiva del mondo. Ed ora, con gioia, non possiamo che annunciare una nuova collaborazione importante, con Emanuele Albertario di Fondazione Aurea di Castano Primo: “Vorremmo creare una piccola rubrica dove i protagonisti siano idee, progetti e storie di persone normali che, da sole o in gruppo, si impegnano per creare qualcosa di bello - spiega - Siamo sempre spinti a ragionare su quanto sia banale il male e allora riflettiamo sulla semplicità del bene. Lo scopo di questo progetto è duplice: da una parte dare voce a tutte quelle realtà che, troppo impegnate a fare, si dimenticano di raccontare ma soprattutto di testimoniare che esistono opportunità che non conosciamo sostenute da centinaia di persone che si impegnano in ambito sociale. Il desiderio che vogliamo esprimere è che, grazie a questo spazio, possano crearsi collaborazioni e progetti sempre più grandi che abbiano come scopo unico, comune e condiviso quello di migliorare il nostro posto nel mondo”. Ecco allora che, periodicamente sul nostro giornale e sul portale web, ci saranno spunti e riflessioni per questo nuovo approccio al territorio. Per segnalare idee, progetti e storie o anche solo per proporre iniziative potete contattarci al 331.9198261 o alla mail presidente [at] fondazioneaurea [dot] it

