"La nostra piazzetta... dimenticata"

La zona è quella a pochi passi da piazza Mazzin, più precisamente la piazzetta tra la via Tobagi e vicolo Tortuoso. Scritte sulle pareti, rifiuti lasciati sui muretti e per terra, ma anche schiamazzi e auto che restano per ore e ore in sosta. “È così, purtroppo, ormai da anni…”, è la voce di chi ha un’attività o vive proprio lì, assieme, inevitabilmente, alle segnalazioni che si susseguono, come detto, da tempo. “Questo è un angolo di Castano, diciamo senza alcun controllo e dove durante la sera chiunque può fare qualunque cosa - commenta il titolare di un esercizio commerciale - Ogni anno, ad esempio, noi ci attiviamo personalmente per ripulire, però non è solo il discorso di bivacco di persone, bensì c’è pure la questione della mancanza di buon senso nel parcheggiare“. “Soprattutto nelle ore serali, qui ci sono gruppetti di giovani che fanno casino - continua un altro commerciante”. E, allora, quello che si chiede, alla fine, è che si faccia qualcosa. Interventi, affinché queste situazioni finalmente si possano risolvere. “Una maggiore verifica - concludono”.

LA PIAZZETTA... DIMENTICATA



