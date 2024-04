Premiazioni Sci Club

Sci Club Ticino: tempo di premiazioni. E, allora, che la serata dei riconoscimenti, come si dice, abbia inizio. L’appuntamento è stato venerdì 5 aprile.

Sci Club Ticino: tempo di premiazioni. E, allora, che la serata dei riconoscimenti, come si dice, abbia inizio. L’appuntamento è stato venerdì 5 aprile nella Casa delle Associazioni in via Roma e qui ecco, appunto, la consegna dei premi dell’8° Trofeo Amici della Neve (memorial Luciano Dubini). Una serata per ritrovarsi tutti assieme, complimentarsi con gli atleti e condividere ricordi ed emozioni.

