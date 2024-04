La clausola arbitrale nei contratti

Arriva il webinar su "Come scrivere la clausola arbitrale in un contratto per gestire al meglio future controversie" e su come risolverle in tempi brevi e con costi certi, martedì 16 aprile – ore 14.30-16.30.

L’arbitrato è uno strumento per gestire e risolvere le controversie civili e commerciali. È previsto dal Codice di procedura civile ed è alternativo al giudizio ordinario.

Come funziona? Uno o più arbitri, indipendenti ed esperti nella materia del contendere, vengono nominati per assumere una decisione vincolante per le parti (il lodo) che avrà efficacia di sentenza.

È possibile utilizzare l'arbitrato se le parti hanno inserito nel contratto o nello statuto sociale, quindi prima dell’insorgere della lite, una clausola arbitrale specifica oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso, ovvero un contratto specifico per risolvere la controversia con l’arbitrato.

L’incontro, online, intende fornire un primo orientamento utile a comprendere le modalità per fare ricorso all’arbitrato, tra cui: come redigere una clausola nei contratti al fine dell’affidamento di un’eventuale controversia a un Tribunale Arbitrale, le modalità di deposito della domanda arbitrale, la costituzione del Tribunale Arbitrale, l’efficacia e l’esecutività del lodo, affrontando gli aspetti giuridici e i vantaggi in termini economici per le imprese.

Casi di applicazione sono, a titolo esemplificativo, le controversie societarie, le liti relative agli appalti e ai contratti di fornitura.

Programma dell’incontro: che cos'è l’arbitrato; perché è utile alle imprese e che vantaggi ha rispetto al procedimento giudiziario ordinario; cosa è l’arbitrato semplificato; differenza tra arbitrato amministrato e ad hoc; come redigere in modo corretto una clausola compromissoria; come avviare un arbitrato. In seguito alla partecipazione all’incontro, sarà possibile richiedere un’assistenza individuale gratuita con l'esperto, della durata di un’ora, per discutere il proprio caso in relazione agli argomenti trattati.

Destinatari: l'incontro è rivolto agli imprenditori, in particolar modo a legali interni. Anche gli avvocati di studi professionali possono partecipare, se interessati ad un primo orientamento sul tema, mentre per eventuali approfondimenti o corsi di formazione specifici e strutturati si prega di consultare il sito www.camera-arbitrale.it ,sezione corsi.

