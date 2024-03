Inaugurazione del Parco di Villa Pagani

Parco di Villa Pagani: pronti al taglio del nastro. Sabato 6 aprile alle 18.30, ecco infatti l'inaugurazione. "Siamo orgogliosi di rispettare un'altra parola data ai cittadini - ha scritto il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini".

Parco di Villa Pagani: pronti al taglio del nastro. Sabato 6 aprile alle 18.30, ecco infatti l'inaugurazione. "Siamo orgogliosi di rispettare un'altra parola data ai cittadini - ha scritto il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini - Abbiamo mantenuto fede all'impegno che avevamo preso a settembre: riaprire e restituire a tutti il meraviglioso parco di Villa Pagani. Nel corso degli ultimi anni, come Amministrazione comunale, siamo intervenuti in maniera importante su questa oasi verde, a partire dal restauro della recinzione fino alla più recente messa a dimora e tutela di nuove alberature. Con questa inaugurazione abbiamo trasformato in realtà, ancora una volta, una promessa fatta nel programma elettorale".

