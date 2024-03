Tutto pronto a Robecchetto e Malvaglio per la 'Giornata del Verde Pulito'. L'iniziativa è in calendario domenica 7 aprile, con il ritrovo e la partenza alle 9 da piazza Vittorio Emanuele. Ai partecipanti verranno consegnati guanti e sacchetti e, al termine della pulizia, pranzo gratuito presso la casetta nel bosco, organizzato dagli 'Amici del Bosco'. Iscrizioni presso la sede della locale associazione 'Cacciatori' oppure all'ufficio pubbliche relazioni del Comune entro giovedì 4 aprile.

