Taglio del nastro per la “Bacheca virtuale Informagiovani Altomilanese”, una raccolta di informazioni per i giovani di tutto l’Altomilanese. Anche il Comune di Magnago ha aderito al progetto e sulla piattaforma sarà possibile trovare news, offerte di orientamento e formazione lavoro, ma anche bandi e concorsi, nonchè offerte di lavoro all’estero. La bacheca è consultabile al seguente link https://padlet.com/Informagiovanibustog/informagiovani-informalavoro-bus...

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!