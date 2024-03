'SamarateBricks': weekend Lego

Una 'due giorni' Lego. I mitici e intramontabili mattoncini, infatti, saranno protagonisti il 13 e il 14 aprile, grazie a 'Fotografia Costruttiva', all'oratorio San Carlo di Samarate per l'evento 'SamarateBricks'. I visitatori, allora, potranno ammirare l’esposizione fotografica di 'Fotografia Costruttiva'ì e vedere le opere realizzate appunto con i Lego. Inoltre, ci si potrà divertire a costruire nell’area gioco riservata. E durante la manifestazione, ad ingresso libero e gratuito, c’è la possibilità di deliziarsi presso lo stand gastronomico all’aperto.

