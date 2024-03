Un pomeriggio dedicato ai nuovi nati e alle loro famiglie. Tutti in festa, allora, per i nuovi castanesi, appunto nati nel 2023. E’ l’iniziativa 'Bevenuto ai nuovi nati', in programma il 6 aprile alle 15.30 nel parco nord della Villa Rusconi di Castano Primo.

Un pomeriggio dedicato ai nuovi nati e alle loro famiglie. Tutti in festa, allora, per i nuovi castanesi, appunto nati nel 2023. E’ l’iniziativa 'Bevenuto ai nuovi nati', in programma il 6 aprile alle 15.30 nel parco nord della Villa Rusconi di Castano Primo. 3^ edizione di 'Prato Fiorito' (i bimbi delle scuole dell’Infanzia sono invitati a piantare un fiore che non appassisce nel prato magico. E si potranno provare anche le nuove cornici magiche e la tenda musicale all’uncinetto, posizionate proprio nel parco) e 4^ edizione della 'Giornata Nazionale della Gentilezza' (durante il pomeriggio verrà consegnato un Doudou realizzato dal gruppo Auser Uncinetto per Castano ai nuovi nati del 2023).

