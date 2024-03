Cambio di plesso elettorale per 7.500 legnanesi

Lettere ai 7 mila 564 cittadini legnanesi che, fino alle ultime consultazioni regionali del 12 febbraio 2023, hanno avuto la loro sede di seggio alla scuola Manzoni e che, dalle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, eserciteranno il loro diritto al voto alla scuola Cantù.

Lettere ai 7 mila 564 cittadini legnanesi che, fino alle ultime consultazioni regionali del 12 febbraio 2023, hanno avuto la loro sede di seggio alla scuola Manzoni e che, dalle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, eserciteranno il loro diritto al voto alla scuola Cantù. Il trasferimento del plesso elettorale recepisce il dettato della Legge 69 del 21 maggio 2021, che chiede ai Comuni di individuare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a sede di seggi elettorali per evitare l’interruzione delle lezioni e, quindi, non creare problemi alle famiglie. Il cambio del plesso ha ricevuto l’assenso della Questura, della Prefettura e della Commissione elettorale circondariale.

"Per ottemperare alla legge abbiamo fatto verifiche negli edifici di proprietà comunale per capire quali potessero prestarsi a diventare seggio elettorale e soltanto l’ex scuola Cantù è risultata idonea - spiega Monica Barna Nasca, assessore alla Quotidianità - da qui il trasferimento degli elettori che facevano riferimento alla Manzoni, che è il plesso elettorale più prossimo alla Cantù. Abbiamo voluto provvedere a questo cambio alla prima scadenza elettorale utile, anche se le Europee, in questo caso, coincideranno con gli ultimi giorni dell’anno scolastico abituando gli elettori, da subito, alla novità".

Nella lettera i cittadini troveranno il tagliandino che indica il cambio del plesso elettorale e che dovrà essere applicato alla tessera elettorale. Le nove sezioni in cui gli elettori sono divisi rimarranno invariate e saranno distribuite sui due piani degli edifici, accessibili dagli ingressi delle vie Cantù (piano rialzato) e Foscolo (primo piano, servito da ascensore).

