E-bike - the immersive experience

Come sapete la Ciclovia E-bike non è tanto un'infrastruttura fisica, quanto più un insieme di luoghi, culture, servizi e di occasioni che, attraverso un tratta lunghissima ovest-est, consente di vivere le nostre Alpi in sella ad un'E-Bike. E-bike rappresenta più di ogni altra cosa un'esperienza che vuole essere accessibile a tutti. Per questo motivo, grazie al supporto dell'Università di Milano, partner di progetto, sono stati realizzati ben 18 video immersivi, che permettono a chiunque, di godere a 360° di alcuni dei luoghi più belli attraversati dalla Ciclovia. I video sono stati girati presso 11 punti di interesse (Point Of Interest) culturale, naturalistico, ambientale e geologico osservabili lungo la ciclovia. Sul sito di E-bike, troverete questi video immersivi e più di 100 altri siti di interesse naturalistico, ambientale, geologico e culturale, accompagnati da schede descrittive e audioguide, disponibili in italiano, inglese e tedesco.

