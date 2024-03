'Corsi nel Cassetto' all'Alda Marini

La biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno ha aderito all’edizione 2024 dei “Corsi nel Cassetto”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Fondazione per leggere.

La biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno ha aderito all’edizione 2024 dei “Corsi nel Cassetto”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Fondazione per leggere, il sistema bibliotecario che coordina i servizi delle biblioteche di pubblica lettura dei 57 Comuni soci del Sud Ovest Milanese.

Nella biblioteca di via Novara si terranno due corsi in presenza. Il primo è “Le meraviglie del cielo – corso base di astronomia” con docente Lorenzo Ghellero, ha un costo di 75 euro, è possibile iscriversi entro il 30 marzo, le lezioni si terranno in fascia serale (dalle ore 20.20 alle 22.30) tra il 3 aprile e il 15 maggio 2024. Il programma prevede almeno tre uscite, le cui date saranno le stesse del calendario programmato in caso di bel tempo oppure posticipate in caso di maltempo.

Il secondo corso è “Fotografia Base – Educare lo Sguardo”, con docente Lorenzo Molaschi, ha un costo di 150 euro, le lezioni si svolgeranno in fascia serale (dalle ore 20.00 alle 22.00) tra il 9 aprile e il 18 giugno 2024. È rivolto a tutti i livelli, oltre che ai possessori di qualsiasi mezzo fotografico dalla compatta, alla bridge, passando per la reflex.

Per iscriversi a qualsiasi corso e procedere al pagamento occorre andare al sito web www.corsinelcassetto.net. Per informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca “Alda Merini”.

"Si tratta di due opportunità di formazione articolate in tante lezioni che si terranno in fascia serale per agevolare la partecipazione dei nostri cittadini. Il territorio si presta bene ad entrambi, sia per lo studio del cielo, sia per la bellezza del paesaggio che si estende nel cuore verde e ricco di acque del Parco del Ticino", affermano il sindaco Giorgio Braga e la consigliera comunale delegata alla Cultura Sofia De Dionigi.

