"Roccolo: grave anche solo ipotizzare di uscire"

Parabiago fuori dal parco del Roccolo? Il discorso era spuntato dalla bocca del sindaco Raffaele Cucchi e aveva suscitato forti contrarietà da parte delle forze di opposizione. Alla fine tutto è rientrato. Ma per il PD cittadino il solo avere ipotizzato questa soluzione è indice di gravità. "Il sindaco ha detto di voler uscire dal parco del Roccolo - spiega il consigliere Giorgio Nebuloni - dopo la presa di posizione delle forze ambientaliste e dell'opposizione ci ha ripensato dicendo anzi che stava scherzando, noi non pensiamo stesse scherzando, il parco del Roccolo è essenziale in una delle zone più inquinate d'Europa e noi pensiamo che non solo Parabiago debba rimanerci, ma che questo polmone verde si debba potenziare". Nebuloni, peraltro, osserva che delle registrazioni relative a quel consiglio comunale non vi è più traccia: "Perchè non ci sono più, i cittadini avrebbero potuto rendersi conto di quanto era emerso".

