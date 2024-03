'Insieme per Vanzaghello': confronto in vista del voto

Un incontro in preparazione al prossimo appuntamento elettorale di giugno. I consiglieri uscenti del gruppo consiliare 'Insieme per Vanzaghello' (sui banchi dell'opposizione) promuove una serata di confronto dal titolo 'Un nuovo progetto per Vanzaghello'.

Un incontro in preparazione al prossimo appuntamento elettorale di giugno. I consiglieri uscenti del gruppo consiliare 'Insieme per Vanzaghello' (sui banchi dell'opposizione) promuove una serata di confronto dal titolo 'Un nuovo progetto per Vanzaghello', per la salute dei cittadini, ambiente e territorio. L'appuntamento è giovedì 21 marzo, alle 21, in sala consiliare.

