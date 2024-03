Trasporti: "Obiettivo, bigliettazione digitale"

"Stiamo lavorando per una Lombardia sempre più smart e tecnologicamente innovativa, anche e soprattutto nei trasporti".

Lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente intervenendo, insieme al presidente Attilio Fontana, al convegno 'I trasporti a 360°. Un anno di sfide e un futuro di obiettivi' che si è svolto a Palazzo Lombardia.

"Siamo l'unica Regione in Italia - ha evidenziato il governatore - che ogni anno immette 420 milioni di euro di risorse proprie che vanno ad integrare i fondi dello Stato, per sostenere e fare in modo che il trasporto pubblico locale 'funzioni'".

"Innovare significa anche progettare una nuova forma di bigliettazione digitale - ha aggiunto Lucente - che consenta nei prossimi anni, di viaggiare in Lombardia con ogni mezzo pubblico e con un solo titolo di viaggio, pagando la tratta percorsa attraverso un'app. Vogliamo semplificare la vita ai cittadini, dando vita ad una regione interconnessa ed intermodale, dove non esistono più distanze tra centro e periferie".

"Abbiamo messo in campo - ha rimarcato l'assessore - risorse ingenti per potenziare il trasporto. Penso ai 650 milioni di euro stanziati a favore del Tpl il 2024, anticipando oltre 420 milioni di risorse del Fondo Nazionale Trasporti. Stiamo rinnovando la flotta dei treni, con un investimento di oltre 1,7 miliardi che entro il 2025 permetterà l'immissione di 214 nuovi treni. Senza dimenticare i nuovi autobus ibridi, le motonavi elettriche sul lago d'Iseo e il primo treno a idrogeno che entrerà in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo".

"La nostra - ha concluso l'assessore regionale ai Traporti - è una vera 'rivoluzione sostenibile', con mezzi green e ad emissioni zero".

