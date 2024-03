Uova di Pasqua al gusto di solidarietà

Grande successo per la raccolta benefica di uova e dolci pasquali promossa dall’associazione Smile. “Dona un uovo per regalare un sorriso”, così si chiama l’iniziativa patrocinata dal Comune, in queste settimane si è trasformata in una bella maratona solidale.

Grande successo per la raccolta benefica di uova e dolci pasquali promossa dall’associazione Smile. “Dona un uovo per regalare un sorriso”, così si chiama l’iniziativa patrocinata dal Comune, in queste settimane si è trasformata in una bella maratona solidale: “Ad oggi abbiamo raccolto 260 tra uova e dolciumi vari, ma ne aspettiamo ancora - spiega la presidente Enrica Garavaglia -. Domenica a San Martino, durante la fiera di San Giuseppe abbiamo avuto ben 68 donazioni”. Le uova addolciranno la Pasqua presso case di riposo, Case Famiglia e associazioni benefiche del territorio: la RSA San Marco di Marcallo, l’associazione Alberio di Paderno Dugnano, il Cesto solidale Gianna Beretta Molla di Bareggio, la RSA Villa Arcadia di Bareggio, la Fondazione "Comunità di Accoglienza Madre Amabile" di Vigevano, la Società Coop Sociale Onlus di Abbiategrasso e l’ospedale Buzzi di Milano. “Abbiamo altre donazioni che stiamo ricevendo dalle scuole di Abbiategrasso, anche grazie al contributo del gruppo Facebook ‘Non buttarlo... DONALO!! Bareggio/Abbiategrasso e dintorni...’ – continua la presidente -, quindi questo elenco di destinatari sarà sicuramente ampliato. La raccolta chiude ufficialmente il 20 marzo, ma, avendo poi un’altra settimana prima di Pasqua, continueremo il ritiro presso MG Service in via Don Sturzo”.

“Un grande ringraziamento a tutti i volontari di Smile per questa bella iniziativa – commenta l’assessore al Sociale Raffaella Gambadoro – e ai tanti cittadini che hanno aderito. Ancora una volta la comunità di Bareggio ha saputo distinguersi per il suo cuore grande e per lo spirito di solidarietà verso il prossimo”.

