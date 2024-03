Addio a Romeo

Romeo era un esemplare di tigre siberiana che è stata allevata a mano dai keeper per compensare la mancanza di latte materno.

Si è addormentato per l’ultima volta alcuni giorni fa, circondato dai keeper che per tanti anni si sono occupati di lui, Romeo, lo splendido esemplare di tigre simbolo del Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG).

Nato l’11 maggio del 2010 all’interno del Parco da mamma Saylon e papà Eru, Romeo era un esemplare di tigre siberiana che è stata allevata a mano dai keeper per compensare la mancanza di latte materno. Così Romeo è cresciuto in compagnia degli uomini verso i quali ha sempre dimostrato grande affetto e confidenza.

Le cause della sua scomparsa sono da ricondurre a una malattia tumorale e all’età avanzata. Alcuni mesi fa, Romeo aveva insospettito i suoi keeper con comportamenti insoliti, subito la situazione è stata riferita ai veterinari che dopo accertamenti medici avevano diagnosticato un tumore alla milza. Nel giro di pochi giorni è stato organizzato un intervento salvavita presso l’Ospedale Veterinario Universitario di Milano. L’intervento era andato bene, regalando a Romeo alcuni mesi in ottime condizioni. Purtroppo però il tumore aveva già dato metastasi al momento dell’intervento e pochi giorni fa Romeo aveva dato ancora segni di malessere. Nonostante gli sforzi dei veterinari e dei keeper, questa volta la malattia era troppo diffusa e non esistevano più possibilità di intervento. Così Romeo si è addormentato provocando in tutto lo staff del Parco un grande dolore.

“La scomparsa di Romeo è stata un duro colpo per tutti noi – commentano Nadia ed Emanuele Benedetti, titolari del Parco Faunistico - Nato e cresciuto all'interno del nostro Parco, da 14 anni era come se fosse parte della famiglia! Con il suo temperamento gentile ma deciso, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori dei keeper che l’hanno accudito e delle migliaia di visitatori che l’hanno “incontrato”. Il suo ricordo continuerà a vivere attraverso il nostro impegno costante nel preservare e proteggere la meravigliosa biodiversità che lui tanto bene rappresentava”.

Dopo la scomparsa di Romeo, nel Parco sono ospitate cinque tigri e due tigri dell’Amur Obelix, Beatrice, Giulietta, Fuyu, Burma, Iris e Ina.

