'Castano di Centrodestra': se vince, Rivolta vicesindaco?

Voci e indiscrezioni sulla lista 'Castano di Centrodestra' (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia): se vince alle elezioni, Daniele Rivolta (Lega) farà il vicesindaco?

Campagna elettorale, incontri, iniziative, proposte, ma anche prime eventuali possibilità di nomi e ruoli per la futura giunta qualora si andasse a vincere le elezioni comunali di giugno. E’ il caso ad esempio di ‘Castano di Centrodestra’ (che riunisce al suo interno Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, a fianco del candidato sindaco Roberto Colombo). Si comincia, insomma, a parlare del domani? Almeno così sembra, perché, anche se è bene precisarlo non ci sono conferme, però nemmeno smentite, ad oggi si fa sempre più consistete l’ipotesi di Daniele Rivolta (Lega) come prossimo vicesindaco castanese. Queste, infatti, le voci che stanno circolando in città ormai da diversi giorni, ovviamente in attesa di capire se il gruppo in tale senso si esprimerà prima del voto oppure attendere di conoscere il risultato delle urne. Pare probabile in tale senso, sia lo stesso candidato che la colazione abbiano intenzione, come si dice, di “giocare in anticipo”, così da avere fin da subito pronta la squadra di governo, appunto in caso di successo. Si attendono, allora, le settimane che verranno per avere maggiori informazioni in merito.

