Il tavolo Donne in Viaggio, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e all'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di San Giorgio su Legnano, promuove l'iniziativa 'Donne, Lavoro, Diritti e Consapevolezza'. La serata, che si svolgerà mercoledì 20 marzo alle 21 presso la sala consiliare G. Bassi in P.zza IV Novembre 7 a San Giorgio su Legnano, ha un programma interessante e molto attuale: il ruolo della donna nella società di oggi, con uno sguardo alle lotte del passato e al futuro per comprendere e capire la strada da percorrere. L'evento verrà condotto da Linda Morelli, con gli interventi di Barbara Marascio (avvocata), Chiara Mascetti (sportello Donna CGL Ticino Olona) e Giada Di Blasi, volontaria Filo Rosa Auser Legnano.

Con la partecipazione musicale di Encanto Acoustic Duo, di Maria Cristina e Federico Riva. Sarà questa la prima serata di una rassegna che avrà come focus la donna, affronteremo temi quali diritti, fragilità, linguaggio, violenza e indipendenza economica, tratta e sfruttamento.

