Parco San Giuseppe: l'area verde intitolata a Emanuela Loi

L'area verde al parco San Giuseppe di Busto Arsizio sarà intitolata a Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, vittima della strage mafiosa di via D’Amelio a Palermo in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e altri agenti.

Martedì 19 marzo (giorno in cui si festeggiano san Giuseppe e i papà) alle 11 sarà aperto al pubblico il parco San Giuseppe che si trova tra via Galvani e via Bellini a Busto Arsizio. L'area verde, di recente riqualificata dall'Amministrazione comunale, sarà intitolata a Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, vittima della strage mafiosa di via D’Amelio a Palermo in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e altri agenti. Un'oasi per ritrovarsi, leggere, fare attività sportiva, dove non mancano piccoli spazi da adibire a orti didattici per i più piccoli.

