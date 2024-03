'Insieme Progettando Castano': "Ci hanno scaricato"

E' inevitabilmente tra gli argomenti al centro dell'attenzione in vista delle prossime elezioni amministrative. La scissione nell'attuale gruppo di maggioranza, che ha portato alla nascita di due differenti liste, insomma, continua, come si dice, "a tenere banco" in città. Ed è, allora, 'Progettando Castano Primo' a tornare a far sentire la sua voce sulla questione.

E' inevitabilmente tra gli argomenti al centro dell'attenzione in vista delle prossime elezioni amministrative. La scissione nell'attuale gruppo di maggioranza, che ha portato alla nascita di due differenti liste, insomma, continua, come si dice, "a tenere banco" in città. Ed è, allora, 'Progettando Castano Primo' a tornare a far sentire la sua voce sulla questione. "Non possiamo negare che la scelta di Alessandro Landini quale candidato sindaco della coalizione 'Che bella Castano', di cui 'Progettando Castano Primo' faceva parte, aveva messo d’accordo sia l’anima politica che quella civica del gruppo. Inoltre, tutti gli attuali amministratori di maggioranza avevano promesso il loro appoggio anche nella successiva tornata elettorale a patto che il candidato fosse l’esponente dell’intera squadra, unita e coesa, e portasse avanti i principi e gli ideali che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni di governo cittadino - scrivono - Purtroppo le speranze di tutti si sono ben presto infrante a causa di atteggiamenti, modalità e scelte del candidato fatte senza consultare nessuno del nostro gruppo (di cui, ricordiamo, fanno parte sindaco, vicesindaco, 2 assessori e 4 consiglieri in carica). Landini ha imposto decisioni discutibili non solo dal punto di vista valoriale, ma anche da quello strategico-politico: in primis ha, con una scelta considerata da tutti scellerata, estromesso, sia dalla futura lista elettorale che dal gruppo di lavoro, l'attuale primo cittadino Giuseppe Pignatiello perché, a suo dire, figura ingombrante. Inoltre, diventavano sempre più vaghe e nebulose informazioni su nuovi candidati, scelte programmatiche e future manovre politiche. In questa fase di malcontento generale, quando il gruppo ha manifestato il proprio dissenso, gli incontri con alcuni esponenti del PD non hanno portato ad una mediazione e ad un riavvicinamento, ma hanno inasprito le divergenze. Landini, nelle successive tre settimane, all’insaputa del gruppo e negandosi ad un confronto diretto, ha preferito, in due serate differenti, organizzare nuovi incontri con la lista civica 'Attivamente', avversaria elettorale, cercando nuove alleanze politiche in previsione delle future elezioni amministrative di giugno. In seguito, non avendo avuto successo con 'Attivamente', Landini ed il PD hanno richiesto a 'Progettando' un nuovo incontro in data 29 febbraio in presenza dei componenti del gruppo e del segretario del PD castanese Elia Massidda. Nonostante fossero stati messi di fronte all’evidenza di quanto accaduto, hanno continuato a negare il proprio interesse nel cercare nuove coalizioni con altre parti politiche. Il candidato Landini, nonostante tutto, è rimasto fermo sulle proprie decisioni. Ciò ha portato il nostro gruppo ad una presa di posizione netta nei suoi confronti e nei confronti del PD, ritenendo questa situazione del tutto insanabile". Da qui, pertanto, la decisione di 'Progettando' di abbandonare quella che avrebbe dovuto essere la coalizione. "Coalizione che, nel corso del tempo, ha sacrificato la propria componente civica a favore di logiche partitiche e individualismi - concludono - La nostra idea di coalizione si basa sulla condivisione di principi e valori, mai avremmo accettato di diventare un “accozzaglia”, forse capace di vincere le elezioni, ma non di governare in armonia per 5 anni. Desiderosi di dare prosieguo a una decennale esperienza amministrativa in cui tanto è stato fatto, ma che lascia spazio a futuri progetti, abbiamo dato vita alla coalizione 'Insieme Progettando Castano', individuando subito al nostro interno e all’unanimità il candidato sindaco che ci rappresenterà al voto".

