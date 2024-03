Finti funzionari del Comune

Il fenomeno si ripete. In forme sempre nuove, ma con un immutato potenziale di nocumento per chi ne è bersaglio. A Casorezzo, di recente, si sono verificati casi di tentata truffa telefonica perpetrati da persone che si sono spacciate per funzionari del Comune.

Il fenomeno si ripete. In forme sempre nuove, ma con un immutato potenziale di nocumento per chi ne è bersaglio. A Casorezzo, di recente, si sono verificati casi di tentata truffa telefonica perpetrati da persone che si sono spacciate per funzionari del Comune. Avvertito della vicenda, il Comune ha voluto mettere i cittadini sul chi va là con una nota ufficiale: alcune persone stanno chiamando per proporre contratti sull'energia dicendo di essere inviati dal comune, è falso - si legge - il comune di Casorezzo non ha autorizzato nessuno a proporre contratti e non date informazioni personali, riagganciate subito".

