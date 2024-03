Teatro Laboratorio: 'La Notte Bianca'

Approda a Milano al Teatro Laboratorio, il 23 e 24 marzo, 'La Notte Bianca', spettacolo tratto dall’omonimo libro di Maria Sofia Palmieri, edito da AG Book Publishing.

Approda a Milano al Teatro Laboratorio, il 23 e 24 marzo, 'La Notte Bianca', spettacolo tratto dall’omonimo libro di Maria Sofia Palmieri, edito da AG Book Publishing, adattato per la scena da Silvia Bordi e diretto dalla stessa Maria Sofia Palmieri.

Bianca è una bambina che ama la danza classica, osservare il cielo e viaggiare in aereo. Una notte, il suo più grande desiderio, quello di andare sulla Luna, sembra essere esaudito da una misteriosa figura femminile che la condurrà in un viaggio attraverso scale magiche, montagne rocciose e cascate ghiacciate, superando paure, incertezze e ostacoli come quelli che bisogna affrontare per crescere e realizzare i sogni in cui si crede.

A interpretare Bianca, sarà Maria Sofia Palmieri, affiancata da Morena Mancinelli nei panni di FataLuna e da Gaia Lucrezia Russo. Uno spettacolo totalmente al femminile che parte da una fiaba moderna per farsi metafora dell’esistenza, e affrontare il tema della dislessia. Un invito a lottare, crescere, vivere per i propri sogni. Sempre. In ogni circostanza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!