A tu per tu con i cittadini delle frazioni. Per sentirne eventuali lamentele e raccogliere suggerimenti, ma anche per illustrare i progetti del Comune sul loro territorio. Il sindaco di Nerviano Daniela Colombo ha organizzato con loro un incontro in programma sabato 16 marzo dalle 10.30 alle 12 nel salone dell'oratorio di Sant'Ilario. "Uno dei punti all'ordine del giorno - spiega il primo cittadino - è il piano per il trasporto pubblico locale presentato dalla Commissione consiliare del 29 febbraio scorso, in merito a quest'argomento, l'obiettivo è condividere tutto il percorso e le osservazioni già inviate all'agenzia per il trasporto pubblico locale l'8 marzo che rispondono alle richieste dei firmatari della comunicazione pervenuta all'ente il 9 marzo".

