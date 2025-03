Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano, contesta lo spostamento del capolinea della linea Movibus passerà dalla zona Cadorna a quella di Molino Dorino a Milano.

"Non esiste soltanto Milano". Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano e ora sui banchi dell'opposizione con la Lega, ha un diavolo per capello dopo avere saputo che il capolinea della linea Movibus passerà dalla zona Cadorna a quella di Molino Dorino a Milano. "E' una decisione inaccettabile - dice - da contrastare con forza, non si può chiedere da una parte di utilizzare i mezzi pubblici e, contemporaneamente, provocare disagi a chi li utilizza. Non esiste solo la città di Milano, abbiamo tutto l'hinterland e , nel caso specifico, i pendolari , lavoratori e studenti ,che ogni giorno si recano a Milano per lavoro, studio o altre eisgenze". Una crociata, la sua, che prescinde a suo avviso da connotazioni politiche perché, conclude, "stiamo parlando di una battaglia di semplice buon senso".

