'Insieme per Boffalora': "Dopo tanti anni di impegno civico il nostro gruppo ha inteso non ricandidarsi per le prossime elezioni amministrative che si terranno a giugno".

Non è un addio, ma un arrivederci!

Care concittadine, cari concittadini...

Dopo tanti anni di impegno civico il nostro gruppo ha inteso non ricandidarsi per le prossime elezioni amministrative che si terranno a giugno di quest’anno a Boffalora.

La nostra partecipazione nelle istituzioni, all’interno della macchina amministrativa, volge oramai al termine.

Ci teniamo, però, a precisare che non si tratta di un addio ma solo un arrivederci, consapevoli che non si viva solo di politica e si possa essere utili alla comunità anche con l’impegno in altre attività.

A giugno di quest’anno i boffaloresi saranno chiamati ad esprimere una preferenza per decidere chi amministrerà il nostro paese per i prossimi cinque anni.

Come lista civica non ci riconosciamo in nessuno dei candidati a Sindaco che si vanno a proporre e, pertanto, non diamo e non daremo alcuna indicazione di voto.

I decenni trascorsi nell’amministrazione e partecipazione alla res publica sono stati coinvolgenti, disinteressati e faticosi.

Molto, tanto, ci ha separato e ci separa tuttora dalla giunta leghista con cui abbiamo più volte cercato di collaborare dando il nostro punto di vista sui temi caldi e importanti per il nostro territorio: Vetropack, polo scolastico, parco Mylius, Villa Giuliani, Superstrada e variante di Pontenuovo, PGT incolore, bonus bebé, premi per studenti, TARI ...

Sono state tantissime le battaglie che abbiamo portato avanti e per cui ci siamo battuti, sempre nell’interesse esclusivo della comunità di Boffalora.

Siamo arrivati nelle vostre case ogni volta per raccontare le decisioni prese dall’amministrazione, sia quelle contestate che quelle da noi condivise avendo sempre presente l’interesse dei cittadini.

La Politica con la “P” maiuscola si può fare anche fuori dal Consiglio Comunale, arrivando al cuore e alla vita della gente, ed è quello che abbiamo intenzione di fare in questi prossimi anni.

Il nostro non è un disimpegno dalle questioni cittadine, rimanendo sempre disponibili, anche da semplici cittadini, a collaborare per il bene del nostro paese.

Gruppo Consiliare Insieme per Boffalora

Ivo Colombo

Marco Bonomelli

Angelo Mongelli

Daniele Colombo

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!