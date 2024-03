La Nuova Cultura Sportiva arriva a Milano

L’iniziativa del legnanese è stata molto apprezzata dal presidente Sergio Pedrazzini, così come da molti altri presidenti e diverse società, per questo motivo martedì 12 marzo, alle ore 20, presso il Salone CRL di via Pitteri 95/2 di Milano si svolgerà un nuovo incontro.

Un successo sempre più significativo quello promosso da LND Legnano, nella figura di Ivo Licciardi, per il progetto di ‘Nuova Cultura Sportiva’. Alla prima riunione operativa erano presenti infatti ben 19 società su 78, già il 24% del movimento locale, con i rispettivi presidenti. “Tutti dobbiamo far rete, con il tempo e in forma progettuale, sui cinque anni, possiamo arrivare a elaborare distretti di zona, che coinvolgano le società in progetti di crescita e che portino valori sociali ed economici. Dobbiamo fare squadra e accrescere la consapevolezza nel movimento, con conoscenze condivise e percorsi comuni”. L’iniziativa del legnanese è stata molto apprezzata dal presidente Sergio Pedrazzini, così come da molti altri presidenti e diverse società, per questo motivo martedì 12 marzo, alle ore 20, presso il Salone CRL di via Pitteri 95/2 di Milano si svolgerà un nuovo incontro per come aumentare l’attrattività delle Società Sportive Dilettantistiche.

