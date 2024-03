Una settimana con diverse iniziative per promuovere la carità non solo come aiuto materiale, ma soprattutto come attenzione e accoglienza dell’altro.

La Comunità Pastorale di Inveruno e Furato si appresta anche quest’anno a celebrare la settimana della Carità, che sarà dal 10 al 17 marzo. Una settimana in cui Caritas, Gruppo Missionario e Oftal in collaborazione con Oratorio, Gruppi di Catechesi e Scuola dell'Infanzia propongono diverse iniziative per promuovere la carità non solo come aiuto materiale, ma soprattutto come attenzione e accoglienza dell’altro.

“Stupiti dall’umanità di Gesù – La comune responsabilità per l’umano” è il titolo, preso in prestito dalla proposta pastorale di Caritas Ambrosiana, che vuole caratterizzare questa settimana, ispirandosi alle parole dell’arcivescovo di Milano Mons. Delpini: “Ci sentiamo chiamati a restituire umanità a tutte le persone che si vedono private delle condizioni elementari di vita. Restituire umanità piena è fecondo anche per tutta la comunità perché crea legami sociali, scioglie nodi e conflitti latenti, restituisce responsabilità verso la propria comunità, offre dignità piena ai singoli e alle comunità stesse. La riconoscenza, che è la base della vita intesa come vocazione, è anche la sorgente della nostra carità”.

Il programma prevede una mostra e un incontro, oltre alle classiche raccolte di fondi e di alimenti a sostegno delle persone più bisognose sia all'interno della comunità locale che nel mondo.

La mostra proposta, dal titolo “Oltre i muri”, che verrà inaugurata alle 11 di domenica 10 marzo, dopo la Santa Messa, è un viaggio tra le barriere esistenti nel mondo, per aiutarci a prendere contatto con i nostri muri interiori e renderci consapevoli dell'importanza di essere costruttori di ponti di rispetto e fraternità. “Tutti coloro che visiteranno la mostra riceveranno simpatici segnaposti preparati dai bambini della Scuola dell’Infanzia che potranno rallegrare la tavola durante il pranzo pasquale”, aggiungono gli organizzatori.

Scoprire invece una Milano inedita, fatta di Storia, quella con la S maiuscola, ma anche di storia quotidiana, quella delle persone che la vivono, che vi abitano e la amano. Questo è l’obiettivo dell’incontro con Aldo, referente dei Gatti Spiazzati, che ci permetterà di conoscere questa bella associazione che organizza tour molto speciali contando sull’impiego di ciceroni eccezionali: esodati, disoccupati, persone senza fissa dimora, che mostrano la città attraverso i loro occhi. L’appuntamento con questo incontro è previsto invece per le 17.30 di domenica 10 marzo. A seguire si svolgerà un aperitivo. Entrambi gli eventi si svolgeranno presso il Centro Comunitario di Via Grandi.

E da ultimo, ma non meno importante, i ragazzi dei gruppi di catechesi prepareranno dei biglietti di auguri pasquali che verranno consegnati alle persone anziane e inferme a cui Oftal e Caritas fanno solitamente visita: un gesto che anche lo scorso anno ha strappato sorrisi di gratitudine.

Tutti i dettagli delle varie iniziative sono reperibili al sito della Comunità pastorale (//www.chiesediinveruno.it/) alla voce Caritas o sul sito Facebook di “Caritas Inveruno-Furato”.

