Un 'soffio di primavera'

Villa Necchi Campiglio a Milano ospiterà la XI edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal FAI.

Sabato 9 e domenica 10 marzo 2024, dalle ore 10 alle 18, Villa Necchi Campiglio a Milano ospiterà la XI edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per dare il benvenuto alla bella stagione in arrivo. Una trentina di vivaisti accuratamente selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci, cactacee e bulbose, in fioritura tra fine inverno e inizio primavera, nonché piante spontanee con usi officinali e alimurgici. Tra gli stand il pubblico troverà, inoltre, concimi e biostimolanti naturali, attrezzi per il giardino e l’orto – come forbici per la potatura di altissima qualità -; arredi e idee per architetture in legno e vetro su misura, giardini d’inverno e cabanes; libri di giardinaggio. La manifestazione sarà arricchita da laboratori su potature e rinvasi e da workshop dedicati alle attività primaverili per la cura di giardini e terrazzi durante i quali Luca Dell’Acqua, il giardiniere di Villa Necchi Campiglio, offrirà suggerimenti e consulenze personalizzate, in particolare sulla cura delle ortensie. Molto atteso sarà inoltre l’incontro ‘Gli architetti giardinieri si raccontano a Villa Necchi’, con il professor Giuseppe Barbera e Antonio Perazzi – scrittore, botanico e paesaggista -, che racconteranno peculiarità e caratteristiche di un lavoro determinato da passione e pazienza; e ancora, l’agronoma e progettista di giardini Laura Cinzia Bassi presenterà il suo libro ‘Potatura degli arbusti’. Inoltre, un giro tra gli espositori in compagnia del giardiniere del FAI Umberto Giolli, sarà fonte per i visitatori di preziosi consigli per gli acquisti, ad esempio sui terricci più indicati e in base alle esigenze di esposizione e collocazione delle piante, in vaso o in terra.

