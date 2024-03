Primavera, il benvenuto delle fattorie didattiche

Dalla raccolta fai da te ai corsi di cucina contadina, dal picnic in vigna o in frutteto alle passeggiate con gli animali della fattoria: così le fattorie e le cascine della Lombardia danno il benvenuto alla primavera. È quanto afferma la Coldiretti regionale in occasione dell’equinozio di primavera che segna la fine della stagione invernale.

Tra Milano, Lodi e Monza Brianza il primo fine settimana di primavera fa rima con raccolta fai da te – afferma la Coldiretti regionale – Infatti, tra venerdì e domenica, sono diverse le aziende agricole Coldiretti che aprono le porte dei loro campi fioriti: a Vimodrone (Milano) si potranno iniziare a raccogliere i tulipani dell’Agricola delle meraviglie, così come a Cornate d’Adda (Monza Brianza) da Fioriranno e al Ceraseto di Lodi. Apertura appena inaugurata, invece, al campo di tulipani ad Arese.

Per gli amanti degli aperitivi e dei picnic immersi nella natura, molte sono le proposte degli agricoltori lombardi: tra le prime a partire c’è Cascina Pizzo che a Mediglia (Milano) li propone già nei suoi frutteti e l’agriturismo I Giardini del lago a Varese, mentre per gli amanti dell’enogastronomia già attiva è la proposta del pranzo al sacco in vigna alla Tenuta Lonisa di San Paolo d’Argon (Bergamo). A partire dal mese di aprile, poi, la possibilità di fare picnic e aperitivi in campagna si arricchirà di altre proposte come l’aperitivo in cortile di Cascina Bosco a Pessano con Bornago (Milano) o il picnic tra i filari all’azienda Pecis di San Paolo D’Argon (Bergamo).

La prossima Pasqua segnerà poi l’avvio di altre attività: dai corsi di cucina in fattoria, come quelli sulla pasta fresca e i grandi lievitati organizzati dall’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese (Cremona) alle passeggiate nel verde insieme agli animali della fattoria proposte dall’azienda agricola Apiflor di Pescarolo ed Uniti (Cremona) fino alla possibilità delle grigliate fai da te in cascina come quella proposta da Il Podere Montizzolo di Caravaggio (Bergamo). Ma c’è anche chi, come l’azienda agricola Runcasc di Sondrio a partire da aprile dà la possibilità di diventare pastore per un giorno, attraverso un’escursione che consente di vivere l’esperienza di portare le pecore al pascolo tra le bellezze montane.

