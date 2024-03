Nel giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa del Papà, Warner Music Italy celebra l’indimenticabile Pino Daniele e il 40° anniversario "Sciò Live", il primo album live della sua carriera con le registrazioni effettuate durante i concerti tra il 1982 e il 1984.

Nel giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa del Papà, Warner Music Italy celebra l’indimenticabile Pino Daniele e il 40° anniversario "Sciò Live", il primo album live della sua carriera con le registrazioni effettuate durante i concerti tra il 1982 e il 1984.

Dal 19 marzo sarà disponibile in digitale e dal 22 marzo in vinile in edizione limitata "Siò Live - 40th Anniversary Album”, contenente un doppio vinile nero con la versione rimasterizzata 2017 dell’album originale “Sciò Live” e un vinile 12” bianco con 4 bonus track inedite tratte da un concerto del 14 settembre 1984 a Roma.

Il cofanetto è impreziosito da un poster con foto inedite di Pino Daniele scattate dai suoi storici fotografi, Giovanni Canitano e Luciano Viti, e un ironico ed iconico sticker sagomato in puro stile “napoletano”.

Grazie al lavoro di rimasterizzazione delle tracce audio estratte dai nastri analogici e digitali originali dell’epoca, è stato possibile donare una nuova vita sonora a 4 brani live incisi più di 40 anni fa e di migliorarne il suono senza stravolgerne l’essenza. Il progetto è stato realizzato con la supervisione artistica di Fabrizio Bianco per Fondazione Pino Daniele Ets.

Il Pino Daniele Day entrerà nel vivo con un evento a Napoli presso la sede del SUM – Stati Uniti Del Mondo (via Depretis, 130) edificio che dal 2016 ospita anche l’installazione museale permanente “Pino Daniele Alive”.

L’evento dalle 16.45 vedrà Luca De Gennaro e Mixo, speaker di Radio Capital, in dialogo per ricordare Pino Daniele e la sua musica. Il talk sarà impreziosito dagli interventi di artisti, produttori ed ospiti che racconteranno ricordi personali e aneddoti legati all’indimenticabile artista partenopeo.

Il Pino Daniele Day sarà un’occasione per scoprire come le nuove generazioni di artisti e produttori trovino ispirazione in Pino Daniele e come oggi vengano interpretati i suoi brani. Anche il pubblico presente in sala sarà invitato a condividere emozioni, ricordi e riflessioni.

Ad intervallare il talk, ci saranno alcuni momenti live in versione unplugged realizzati da tre giovani cantautrici emergenti promosse dalla Fondazione Pino Daniele Ets e che hanno frequentato i corsi di alta formazione AFAM del Conservatorio “G. Verdi” di Milano: Alessandra Tumolillo (Napoli), Greta Bragoni (Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola) e Rosita Brucoli (Ruvo di Puglia, in provincia di Bari).

Il talk, a cui seguirà un aperitivo presso il Bar del SUM – Stati Uniti Del Mondo, è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: www.fondazionepinodaniele.org/prenotazioni.

Dalle 19 alle 21, previa prenotazione al link www.fondazionepinodaniele.org/prenotazioni, sarà possibile visitare “Pino Daniele Alive”, l’installazione museale permanente situata al secondo piano del SUM – Stati Uniti Del Mondo, realizzata dalla Fondazione Pino Daniele Ets, ente non profit per le iniziative culturali e musicali in suo nome presieduta da Alessandro Daniele, e il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, segretario del SUM – Stati Uniti Del Mondo.

La prenotazione dà accesso al bar, collocato al piano terra del SUM – Stati Uniti Del Mondo, per un welcome drink.

In occasione del Pino Daniele Day presso il SUM – Stati Uniti Del Mondo sarà possibile acquistare in anteprima il cofanetto limited edition di “SCIÒ LIVE - 40th ANNIVERSARY ALBUM” e le t-shirt Sciò.

Il Pino Daniele Day è un’iniziativa promossa e organizzata da Warner Music Italy.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!