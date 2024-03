8 marzo, le donne al centro della governance delle imprese: a Milano in Camera di commercio è stata confermata Chiara Cormanni, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, nell’incontro dell’organo consultivo del 6 marzo, che vedeva all’ordine del giorno l’elezione della presidente per i prossimi tre anni.

Ha commentato la presidente confermata, Chiara Benedetta Cormanni, consigliera della stessa Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Il comitato è impegnato a favore della partecipazione delle donne al mondo delle imprese nell’attuale, scenario di grandi cambiamenti dal punto di vista tecnologico, economico e sociale, sia a livello locale che nazionale e internazionale. Abbiamo puntato sulla promozione del mondo femminile, in un quadro di collegamento a livello territoriale ed europeo e con il mondo scolastico, favorendo le best practice, con un monitoraggio costante della partecipazione femminile al mondo delle imprese e del lavoro. I temi che ci proponiamo di affrontare sono: la certificazione della parità di genere e l'orientamento alle materie stem. Inoltre puntiamo molto sulla inclusività e sul pieno riconoscimento dell'identità economica della donna”.

Le imprese femminili hanno conquistato spazio all’interno del territorio di Milano Monza Brianza Lodi: a fine dicembre 2023 sono circa 72 mila unità, circa una su cinque sul totale delle imprese, di cui 57 mila a Milano, 12 mila a Monza e 3 mila a Lodi. Nel 2023 hanno registrato un rialzo su base annua intorno all’1%. A Milano l’imprenditoria femminile si concentra principalmente nel terziario, soprattutto nei servizi più tradizionali, come educazione e cura, anche se si può osservare un progressivo e favorevole avanzamento nelle divisioni più avanzate.

