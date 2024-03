Un compleanno per Kem Acconciature

Dall'apertura del salone a Turbigo fino alla partecipazione a Milano Fashion Week, tredici anni di emozioni anche grazie al sostegno dei propri clienti.

Katia Galante, titolare di ‘Kem Acconciature’, è pronta a festeggiare insieme a staff e clienti un anniversario speciale. Era il 7 marzo 2011 quando con coraggio, impegno e tanta passione ha aperto per la prima volta le porte del suo salone. Da allora ha lavorato sodo per ottenere grandi risultati e soddisfazioni quotidiane. Si aggiunge l’ultimo traguardo con la partecipazione alla Milano Fashion Week – la settimana più attesa dalla kermesse internazionale. Una cinque giorni, full immersion, in un mondo nuovo: “Per me è stata una settimana bellissima ed emozionante – racconta con orgoglio Katia – tanto per l’importanza dell’evento quanto per tutto quello che ho imparato. È una parentesi di moda che tu puoi portare all’interno del tuo salone e proporlo ai clienti. Siamo stati presenti cinque giorni lavorando per una linea di gioielli e per molti brand. Durante questa esperienza lavorativa io e il mio staff abbiamo appreso tante nuove tecniche. Kem Acconciature ha in calendario per il prossimo futuro diversi eventi e piano piano si aggiunge un pezzettino di bagaglio a quello che già siamo. Tredici anni fa ho realizzato il mio grande sogno e da qui sono partita creando quello che ho oggi. A Kem Acconciature e ai miei clienti devo tutto quello che sono, quindi grazie!”

UN COMPLEANNO SPECIALE PER KEM ACCONCIATURE



