Che ci fossero movimenti e possibilità di scissioni all’interno dell’attuale maggioranza era cosa ormai risaputa, ma adesso c’è anche l’ufficialità. Ecco, infatti, la lista ‘Insieme Progettando Castano’, nata da Progettando Castano e pronta a ‘correre’ alle prossime elezioni amministrative.

Che ci fossero movimenti e possibilità di scissioni all’interno dell’attuale maggioranza era cosa ormai risaputa, ma adesso c’è anche l’ufficialità. Ecco, infatti, la lista ‘Insieme Progettando Castano’, nata da Progettando Castano e pronta a ‘correre’ alle prossime elezioni amministrative. “Fin dalla nostra fondazione, abbiamo basato l’operato su principi ritenuti da tutti imprescindibili: spirito di servizio per la nostra città, grande coesione, rispetto reciproco, libertà di pensiero e, non da ultimo, amicizia. La scelta, allora, di essere parte integrante della coalizione ‘Che bella Castano’ e di sostenerne il candidato era nata proprio con questo spirito, spirito che, negli ultimi mesi, purtroppo è stato smarrito a vantaggio di scelte individuali, non condivise, basate su logiche di partito ed equilibri che non trovano riscontro nella nostra idea di politica e di buona amministrazione. Vista l’impossibilità di ritrovare la strada segnata insieme, come gruppo non abbiamo potuto far altro che prendere atto di questa insanabile divergenza e ripartire proprio da quei principi inderogabili, primi tra tutti l’amore per Castano e la voglia di mettersi al servizio dei suoi cittadini. Per questo abbiamo deciso di presentare, appunto, alle prossime elezioni amministrative la nostra lista Insieme Progettando Castano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!