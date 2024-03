'Versus': tre atleti a podio

La primavera è il periodo di maggiore attività nel mondo degli sport da combattimento e capita persino che si accavallino gli appuntamenti. È stato il caso della Versus. Il team legnanese ha, infatti, partecipato con successo a due diverse manifestazioni.

La primavera è il periodo di maggiore attività nel mondo degli sport da combattimento e capita persino che si accavallino gli appuntamenti. È stato il caso della Versus. Il team legnanese ha, infatti, partecipato con successo a due diverse manifestazioni.

Tommaso Pucci, già bronzo ai Campionati Italiani Juniores lo scorso anno, ha conquistato il terzo posto nella Greco Romana Under 20 alla Coppa Piemonte di lotta olimpica a Torino. Il risultato, unito al recente quarto posto ai campionati italiani assoluti, conferma le possibilità di medaglia ai Campionati Nazionali Juniores che si terranno a fine marzo a Roma.

Quindi, esordio da agonisti nel circuito Born To Fight, uno dei più noti del Nord Italia, per due giovani atleti della palestra di Via Giusti 1 a Legnano.

Mattia Grassini e Otman Fouzi hanno vinto nelle MMA Light nelle loro categorie (rispettivamente la 76 e la 84 chilogrammi). Fouzi ha poi conquistato una seconda medaglia nel grappling, uno sport riconosciuto dalla federazione mondiale della lotta che sintetizza le migliori tecniche delle principali discipline lottatori come judo, libera, greco romana e ju jitsu. L’allievo del Maestro Guido Colombo è arrivato in finale nella categoria – 80 KG perdendo di misura ai punti contro un avversario decisamente più esperto.

Grande la soddisfazione in casa Versus dove però non c’è tempo per i festeggiamenti. Da qui a maggio sono infatti previste gare quasi ogni settimana nelle quali molto probabilmente debutteranno altri giovani del team legnanese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!