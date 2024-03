Giovani ginnaste PSG

Le giovani ginnaste hanno gareggiato nel minitrampolino, l’attrezzo che storicamente ha dato più soddisfazioni alla PSG, e hanno fatto razzia di piazzamenti.

Agilità, ritmo, esplosività, ma anche impegno, dedizione e resistenza: una buona ginnasta deve avere tutte queste caratteristiche. E di certo non si può dire che le giovani atlete della Polisportiva San Giorgio ne siano carenti: la stagione di gare è iniziata da poco, ma il bottino di vittorie e piazzamenti è già ricchissimo.

Le ginnaste cuggionesi competono nel circuito CSI e hanno affrontato nelle scorse settimane le gare di qualificazione ai campionati nazionali che si terranno in primavera inoltrata. La prima competizione si è svolta a Villa Cortese nel weekend del 10-11 febbraio. La PSG ha partecipato nelle gare a squadre, e ha ottenuto vittorie e piazzamenti: seconde nella categoria ‘lupette’, 1-2 tra le ‘tigrotte’ e seconde anche nella categoria ‘ragazze’. La stessa palestra poi di Villa Cortese è stata il luogo di tante altre vittorie nel weekend del 24-25 febbraio. Le giovani ginnaste hanno gareggiato nel minitrampolino, l’attrezzo che storicamente ha dato più soddisfazioni alla PSG, e hanno fatto razzia di piazzamenti: nel programma ‘large’, Anna Ferrario e Sara Dossena si sono classificate 1a e 4a nella categoria ‘allieve’; per il programma ‘super A’ Martina Introini si è classificata 2a nella categoria ‘junior’; infine, per il programma ‘super B’ Alessia Laneve ha vinto la categoria ‘allieve’, Sofia Garascia e Chiara Garavaglia sono arrivate 1a e 2a per la categoria ‘ragazze’ e Anita Ciapparelli e Anna Garanzini rispettivamente 1a e 3a nella categoria ‘junior’. Chiusura in bellezza poi lo scorso weekend a Arcore, quando Alessia Laneve si è imposta nella classifica individuale delle ‘allieve’ del programma ‘super B’; buon piazzamento anche per Martina Introini, quarta nella categoria ‘junior’, e per i programmi a squadre 3a fascia, con la vittoria nella categoria ‘large’ e due secondi posti tra ‘medium’ e ‘super’. Menzione d’onore poi per le allenatrici che hanno gareggiato nella categoria ‘senior’ del programma ‘super B’: Ilaria Voltan ha conquistato il terzo posto mentre Gloria Bovo e Sofia Bertani si sono classificate rispettivamente al quinto e nono posto.

Tante vittorie insomma e tante soddisfazioni: il pensiero non può che correre subito ai campionati nazionali, che già l’anno scorso furono terreno di gloria della PSG con la vittoria di Sara Papini… e se, come si dice, “chi ben comincia è a metà dell’opera”, la speranza è quella di infoltire ancora di più il palmares della ginnastica cuggionese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!