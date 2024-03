La musica di Chicco Gussoni

Enrico "Chicco" Gussoni, nato e cresciuto a Busto Arsizio, ha all'attivo numerose collaborazioni in studio di registrazione e dal vivo con artisti di fama internazionale.

Venerdì 22 marzo alle ore 20.30 presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra (Corso Magenta 70 - Busto Arsizio VA), siete tutti invitati alla serata organizzata da Musikademia con il famoso chitarrista Chicco Gussoni sui 10 dischi che hanno maggiormente influenzato il suo percorso artistico. L'incontro sarà moderato dal docente di chitarra elettrica Alessandro Restelli.

Enrico "Chicco" Gussoni, nato e cresciuto a Busto Arsizio, ha all'attivo numerose collaborazioni in studio di registrazione e dal vivo con artisti di fama internazionale del calibro di Sting, Brian May, Stewart Copeland, Franco Battiato, Lucio Dalla, Mia Martini... solo per citare alcuni nomi!

La rivista musicale InSound gli ha conferito il premio come miglior chitarrista elettrico italiano nel 2011 e dal 2007 ha partecipato a ben dieci edizioni del Festival di Sanremo come membro dell'Orchestra Rai. Dal 2018 è entrato a far parte ufficialmente della band di Claudio Baglioni.

La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 19 marzo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!