Vigili Casorezzo: Rachele nuovo comandante

La Polizia locale di Casorezzo ha un nuovo timoniere. Si tratta del comandante Nicolò Rachele "Una persona capace - sottolinea nel dargli il benvenuto in una nota il sindaco Pierluca Oldani - preparata e con tanta voglia di fare". Il nuovo arrivo è stato reso possibile dalla possibilità di assumere a tempo pieno e indeterminato la nuova unità in forza al comando cittadino. "In questo modo - aggiunge Oldani - viene completato l'organico della Polizia Municipale , le e i casorezzesi sapranno facilitare il suo compito". Rachele ha trascorsi, tra gli altri, a Ferno, Magnago, Busto Garolfo e Paullo.

