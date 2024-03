"La giunta relazioni sui progetti"

I progetti in ballo sono tre: polo scolastico di via Diaz, Roma e Da Vinci, comunità energetica rinnovabile e riqualificazione straordinaria del centro sportivo Re Cecconi. Per portarli a compimento la giunta di Nerviano vuole sposare la formula del partenariato pubblico-privato. Tutto in moto rettilineo? Secondo Massimo Cozzi, ex sindaco e rappresentante della Lega sui banchi dell'opposizione, non esattamente.

I progetti in ballo sono tre: polo scolastico di via Diaz, Roma e Da Vinci, comunità energetica rinnovabile e riqualificazione straordinaria del centro sportivo Re Cecconi. Per portarli a compimento la giunta di Nerviano vuole sposare la formula del partenariato pubblico-privato. Tutto in moto rettilineo? Secondo Massimo Cozzi, ex sindaco e rappresentante della Lega sui banchi dell'opposizione, non esattamente. "Sono iniziative fondamentali per il nostro territorio - spiega l'ex primo cittadino in un'interpellanza che intende presentare il prossimo consiglio comunale - scomparse dal programma triennale dei lavori pubblici per mancanza di fondi e che evidentemente stanno seguendo un altro iter". I progetti, peraltro, secondo Cozzi, non sono stati oggetto di condivisione "Evitando qualsiasi confronto con le forze di minoranza". Da qui la richiesta rivolta da Cozzi e dalla Lega nervianese alla giunta di "Relazionare in merito a eventuali novità, e, in generale, sulle ripercussioni tecniche-economiche-finanziarie, sull'impatto e la sostenibilità di queste potenziali operazioni all'interno del bilancio comunale".

