"Usa correttamente i cestini"

Qualche semplice, ma fondamentale indicazione e accorgimento. Perché, purtroppo, continuano a verificarsi casi di uso improprio dei cestini stradali.

Qualche semplice, ma fondamentale indicazione e accorgimento. Perché, purtroppo, continuano a verificarsi casi di uso improprio dei cestini stradali. E, allora, ecco che il Comune e l'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate hanno voluto ricordare alla cittadinanza appunto come utilizzarli correttamente. "Servono a conferire soltanto i piccoli rifiuti “da passeggio”, come carte di caramelle, pacchetti di sigarette, scontrini, fazzoletti, ecc... - scrivono - Mentre depositare i rifiuti domestici o di grandi dimensioni è equiparato all’abbandono, quindi è un illecito e come tale è sanzionabile. Per i rifiuti domestici, infatti, ci sono il servizio porta a porta e la raccolta differenziata, che permette di riciclare molti materiali con guadagno sia ambientale (meno rifiuto prodotto) sia economico; senza dimenticare che il materiale depositato nei cestini pubblici diventa indifferenziato, con un costo di smaltimento per la comunità".

