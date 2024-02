Si intitola 'I colori delle donne', l'appuntamento in programma giovedì 14 marzo, alle 21, a Boffalora sopra Ticino in occasione della Festa della Donna.

Si intitola 'I colori delle donne', l'appuntamento in programma giovedì 14 marzo, alle 21, a Boffalora sopra Ticino in occasione della Festa della Donna. Appuntamento, allora, in sala consiliare, per parlare del 'Galateo dei colori: i significati di ieri e di oggi', 'Gli essenziali: cosa non può mancare nel guardaroba di una donna' e 'Il rossetto: storia e simbologia di un'icona femminile'. Relatrici, le boffaloresi Cristina Valesano, Silvia Pelegatta, Sabrina Angi e Cinzia Angi.

