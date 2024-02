Come si è sviluppato il progetto di cittadinanza attiva? L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione della Lega di Nerviano Massimo Cozzi chiede alla giunta chiarezza.

Come si è sviluppato il progetto di cittadinanza attiva? L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione della Lega di Nerviano Massimo Cozzi chiede alla giunta chiarezza. Il regolamento ebbe il via libera del consiglio comunale nel 2023 e, da allora, prese quindi forma l'iniziativa di coinvolgere alcuni cittadini in progetti di utilità pubblica e sociale. "L'articolo 8 - spiega Cozzi - cita espressamente che la sottoscrizione di patti di collaborazione avviene attraverso due modalità, l'amministrazione offre ai cittadini attivi proposte di collaborazione mediante la pubblicazione di avvisi periodici e ne raccoglie le manifestazioni di interesse, o i cittadini possono avanzare proposte autonome". La giunta, sottolinea ancora Cozzi, spiegò di avere allo studio alcune proposte da sottoporre alla cittadinanza per un suo concreto coinvolgimento e di avere l'intenzione di mettere in pista un paio di bandi entro fine 2024. "A un anno dall'entrata in vigore del Regolamento - dice Cozzi - chiediamo di relazionare sul numero dei patti di collaborazione messi in atto, sulle finalità degli stessi e sul numero dei bandi pubblicati specificando l'ambito per stimolare la cittadinanza e finalizzare il proprio contributo attivo".

