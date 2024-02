Il libro di Mantovani

Il libro che racconta e ripercorre l'approvazione della legge per l'amministratore di sostegno sarà ora presentato nella 'sua' Arconate giovedì 29 febbraio.

Dall’imprenditoria alla politica, per poter migliorare non solo dal lato dell’utenza, ma anche da quello della legge la situazione della disabilità in Italia. Risale infatti al 2004 l’approvazione della legge sull’amministratore di sostegno, ovvero quella figura che può essere nominata per curare e tutelare i diritti e gli interessi delle persone non in grado di farlo da sé.

Promotore della legge fu Mario Mantovani, allora eurodeputato, che, forte della sue lunga esperienza come imprenditore del settore assistenziale, seppe guidare le istituzioni europee ed italiane verso un traguardo di civiltà com’è quello della legge sull’amministratore di sostegno.

Il libro che racconta e ripercorre l'approvazione della legge per l'amministratore di sostegno sarà ora presentato nella 'sua' Arconate giovedì 29 febbraio. L'appuntamento, infatti, sarà alle ore 18 presso la RSA Casa Famiglia, in piazza Falcone e Borsellino 1. Interverranno alla presentazione Roberto Lassini (avvocato), Maria Pia Ricotti (presidente APDA Arconate) e John Tremamondo (Direttore Socio Sanitario ASST Valle Olona). Modera l'incontro l'ex caporedattore de 'Il Giorno' Giovanni Chiodini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!